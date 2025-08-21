25-Jähriger attackiert in Zürcher S-Bahn wahllos Passagiere
Ein 25-jähriger Schweizer hat am Mittwochnachmittag in der S12 zwischen Dachsen und Marthalen wahllos Passagiere attackiert. Eine 20-Jährige wurde dabei verletzt.
(Keystone-SDA) Der Mann attackierte eine Frau, als die 20-Jährige dazwischen ging, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die erste Frau konnte sich dadurch in Sicherheit bringen.
Die 20-Jährige wurde vom Angreifer verletzt, konnte aber in Marthalen den Zug verlassen. Sie alarmierte die Polizei, die den Angreifer beim Stopp in Andelfingen festnehmen konnte. Die Frau erstattete Anzeige.