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26-jähriger Afghane wird bei Messerstecherei in Zürich verletzt

Keystone-SDA

Ein 26-jähriger Afghane ist in der Nacht auf Sonntag im Zürcher Langstrassenquartier bei einer Messerstecherei verletzt worden. Er musste in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Kurz vor 4 Uhr entdeckte eine Polizeipatrouille den Verletzten bei der Bushaltestelle Militär-/Langstrasse. Der Mann habe eine Stichverletzung am Oberkörper aufgewiesen, teilte die Stadtpolizei mit. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es um halb 4 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar.

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