27 Personen wegen Brandes in Semsales FR evakuiert

Wegen eines Brandes in einem Unternehmen im Industriegebiet von Semsles FR sind am Montag 27 Personen vorsorglich evakuiert worden. Vom Brand betroffen war ein Aktivkohletank des Unternehmens. Die Brandursache ist noch nicht ermittelt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand brach gegen 09:00 Uhr an der Route de la Broye aus, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Die evakuierten Personen wurden von der Gemeinde Semsales in Empfang genommen.

Für die Entsorgung der glühenden Aktivkohle wurde ein Spezialunternehmen engagiert. Diese Arbeiten dauerten am Montagnachmittag nach Angaben der Polizei noch an. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei hat Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Brandes aufgenommen.