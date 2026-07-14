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Aare in Bern erreicht mit Abstand höchste je gemessene Temperatur

Keystone-SDA

So warm wie noch nie: In Bern hat die Aare am Dienstagnachmittag um 16.50 Uhr eine Temperatur von 24,82 Grad erreicht. Das ist der mit Abstand höchste je gemessene Wert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der bisherige Rekord stammte vom 27. Juni 2026. Damals wurden gemäss aaremarzili.info 24,13 Grad gemessen. Der frühere Bestwert von 24,12 Grad stammte vom 4. August 2022.

Die Menschen pilgern in diesem Sommer in Scharen an die Aare. In den städtischen Freibädern ist der Platz entsprechend knapp; selbst im Fluss herrscht zuweilen Dichtestress.

Zunehmender Beliebtheit erfreut sich deshalb der «Morgeschwumm». Das kostet kaum Überwindung: Die Wassertemperatur liegt derzeit schon um sechs Uhr früh bei über 23 Grad.

Die tiefste jemals gemessene Temperatur der Aare in Bern stammt übrigens vom 7. Januar 1985. Damals wurden 2,25 Grad gemessen.

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