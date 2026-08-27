Aargau hebt Feuerverbot im Freien auf – Feuerverbot im Wald bleibt

Keystone-SDA

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Im Kanton Aargau kann im Garten wieder ein Grillfeuer mit Holz und Kohle angezündet werden. Die Behörden haben das absolute Feuerverbot im Freien per Donnerstagmittag aufgehoben. Das Feuerverbot im Wald und am Waldrand bleibt laut Angaben der Staatskanzlei bestehen.

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(Keystone-SDA) Die tiefen Temperaturen und der Regen der vergangenen Tagen hätten die Brandgefahr leicht entspannt, teilte die Staatskanzlei Aargau am Donnerstag mit. Die Niederschläge seien jedoch wenig ergiebig gewesen. Es bestehe weiterhin eine Trockenheit .

Daher gebe es in Waldgebieten ein hohes Risiko von Bränden. Das Feuerverbot im Wald und im Abstand von bis zu 50 Metern zum Waldrand, das seit dem 24. Juni gilt, bleibt deshalb bis auf Weiteres bestehen, wie es hiess.

Die Gemeinderäte können lokal strengere Feuerverbote erlassen, aber keine Ausnahmen von den kantonalen Verboten bewilligen. Für Feuerwerke gelten wieder die kommunalen Bestimmungen: Es braucht für ein Feuerwerk in der Regel eine Bewilligung.