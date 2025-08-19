Aargauer Heimatschutzpreis für Lenzburger Stiftung Villa Sonnenberg

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Die Stiftung Villa Sonnenberg in Lenzburg AG erhält den diesjährigen Aargauer Heimatschutzpreis. Die Stiftung wird gemäss Heimatschutz wegen ihres Einsatzes für den Erhalt und die zeitgemässe Nutzung des kulturhistorisch wertvollen Ensembles ausgezeichnet.

(Keystone-SDA) Die Stiftung habe die 250-jährige Villa, ihre Nebengebäude und die Gartenanlage mit grosser Sorgfalt restauriert und in ein lebendiges Kulturgästehaus überführt, teilte der Aargauer Heimatschutz (AHS) mit. Dabei sei nicht nur die historische Bausubstanz erhalten worden, sondern auch ein Ort für kreatives Schaffen und kulturellen Austausch geschaffen.

Die Arbeiten an der Villa zeichnen sich laut AHS durch hohe handwerkliche Qualität, sorgfältige Projektführung und respektvolle Integration neuer Bauteile aus. Auch die gartendenkmalpflegerischen Massnahmen seien nach einem fundierten Pflegekonzept erfolgt.

Sie würden wesentlich zur Wiederherstellung der historischen Parkstruktur beitragen. Der Einsatz der Stiftung stärke nicht nur das Quartier, sondern leiste auch einen Beitrag zum Schutz des Ortsbildes von nationaler Bedeutung (ISOS).

Zudem sei die Geschichte der Villa und ihrer Bewohnerinnen und Bewohner dokumentiert worden. Damit seien auch immaterielle Zeugnisse bewahrt wurden. Der mit 10’000 Franken dotierte Aargauer Heimatschutzpreis wird Ende November übergeben.

