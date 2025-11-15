The Swiss voice in the world since 1935
Affen in Plastiknetzen – Mutmassliche Schmuggler gestoppt

Keystone-SDA

Thailändische Ranger haben 143 Makaken aus den Fängen mutmasslicher Schmuggler befreit, die die Tiere in Plastiknetze und Körbe gesperrt hatten. Die Tiere seien am Freitag bei zwei verschiedenen Einsätzen in der östlichen Provinz Sa Kaeo unweit der Grenze zu Kambodscha gefunden worden, berichtete die "Bangkok Post" unter Berufung auf örtliche Behörden. In einem Fall stellten Beamte demnach ausserdem eine geringe Menge Drogen sicher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Bei den geretteten Tieren handelt es sich laut Bericht um Langschwanzmakaken, auch Krabbenesser genannt, die auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet geführt werden und in Thailand unter Schutz stehen.

Die Tiere würden nun in einer Rettungsstation versorgt, hiess es weiter. Es werde vermutet, dass die gefangenen wilden Makaken aus dem Land geschmuggelt werden sollten und für traditionelle Medizin oder für Labortests bestimmt waren.

