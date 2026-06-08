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Agrola und Landi legen Innerschweizer Wasserstofftankstellen still

Keystone-SDA

Die Landi-Genosschenschaften Sursee, Sempach-Emmen und Luzern-West stellen den Betrieb der Wasserstofftankstellen von Agrola ein. Betroffen sind die Tankstellen in Zofingen, Rothenburg und Schötz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Nachfrage sei hinter den Erwartungen geblieben, begründen die Tochtergesellschaften des von landwirtschaftlichen Genossenschaften getragenen Agrarkonzerns Fenaco in einer Mitteilung vom Montag die geplanten Schliessungen, die per Ende 2026 umgesetzt werden sollen. Zu einem Personalabbau kommt es dabei nicht.

Am Grundsatz der Technologieoffenheit wollen Agrola und die Landi Genossenschaften festhalten.

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