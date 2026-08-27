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Airline Vini baut Angebot ab Bern nachfragebasiert aus

Keystone-SDA

Die Fluggesellschaft Vini hat ihr Angebot ab dem Flughafen Bern erweitert. Reisende können die Verbindung nach München neu für jeden Wochentag anfragen. Mit dem Modell "Make It Fly" können sie auch neue Destinationen vorschlagen, die bei genügend Nachfrage bedient werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Unternehmen nimmt den Flugbetrieb ab Bern im September nach einer Sommerpause wieder auf, wie Vini am Donnerstag mitteilte. Dem Ausbau ging eine Testphase im Juni und Juli voraus. Auf der Strecke Bern-München führte Vini 31 Flüge mit insgesamt 122 Passagieren durch. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 60 bis 65 Prozent.

Neben der Kernverbindung nach München nutzten auch zwölf Reisende Verbindungen nach Augsburg und Stuttgart. Alle angekündigten Flüge fanden laut dem Unternehmen statt, die operative Pünktlichkeit betrug 99 Prozent.

Die gesammelten Daten über die Reisewünsche fliessen in die Netzplanung für das Jahr 2027 ein. Strecken mit hoher Nachfrage sollen schrittweise zu regelmässigen Verbindungen ausgebaut werden.

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