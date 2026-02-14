Alkoholisierte Verkehrsteilnehmende bauen in der Ostschweiz Unfälle

Keystone-SDA

In der Ostschweiz sind am Freitag und Samstag mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmende verunfallt. In Bottighofen TG fuhr eine stark alkoholisierte Autofahrerin einen Fussgänger an, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte.

(Keystone-SDA) Die 58-jährige Frau fuhr um zirka 19.45 Uhr in Bottighofen beim Dorfeingang einen 19 Jahre alten Fussgänger an, der die Strasse auf einem Fussgängerstreifen überqueren wollte. Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Er begab sich selbständig in Spitalpflege.

Die Atemalkoholprobe ergab bei der Schweizerin einen Wert von 0,98 Milligramm pro Liter. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis ab.

In der Nacht auf Samstag kollidierte ein Autofahrer in Weinfelden TG mit einem parkierten Auto und einem Schaufenster, ehe er um zirka 02.45 Uhr auf dem Marktplatz in eine Litfasssäule und einen Kandelaber fuhr und so zum Stillstand kam. Der Mann verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Polizei stufte den 47-Jährigen als fahrunfähig ein. Sie ordnete eine Blutentnahme und eine Urinprobe an und nahm ihm den Führerausweis ab.

Selbstunfall und Kollision im Kanton St. Gallen

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr prallte ein 36-jähriger Autofahrer in Henau SG auf der Autobahn A1 von Frauenfeld in Richtung St. Gallen mehrfach gegen die Leitplanken. Er kam schliesslich auf der Überholspur zum Stillstand, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schrieb.

Der Mann blieb unverletzt. Die Polizei stufte ihn als fahrunfähig ein. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Die Polizei zog seinen Führerausweis auf der Stelle ein.

Bereits am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, waren in Staad SG ein 67-jähriger E-Roller-Fahrer und eine 23-jährige Autolenkerin bei einem Abbiegemanöver kollidiert. Der Mann stürzte und verletzte sich unbestimmt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital.

Die beim Mann durchgeführte Atemalkoholmessung ergab gemäss der Polizei einen Wert von über 0,5 Milligramm pro Liter.