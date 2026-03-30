Alpabzug Wassen UR findet heuer nicht statt

Der traditionelle Almabtrieb in Wassen in der Zentralschweiz findet dieses Jahr nicht statt. Keystone-SDA

Der traditionelle Alpabzug Wassen wird dieses Jahr nicht stattfinden. Der Grund ist eine grosse Baustelle wegen des Baus des Kraftwerks Meiental, wie das Organisationskomitee des Alpabzugs am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Wegen der Bauarbeiten im Meiental könnten Sicherheit und ein reibungsloser Ablauf für die Teilnehmenden, Tiere, Helferinnen und Helfer sowie Besuchende nicht ausreichend gewährleistet werden, hiess es im Communiqué.

2027 sei die Rückkehr des Alpabzugs geplant. Zusätzlich werde ein erweitertes Rahmenprogramm geprüft, um den Anlass nach dem Unterbruch «noch attraktiver» zu gestalten, wie es hiess.