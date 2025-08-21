The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Alpnach OW wählt am 28. September ein neues Gemeinderatsmitglied

Keystone-SDA

Für die Nachfolge von Gemeinderat Patrick Matter (GLP) haben sich in Alpnach OW nun doch zwei Kandidaten gemeldet. Einen erstenWahltermin hatte die Gemeinde streichen müssen, weil sich niemand für das Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte, gingen bis zum Ablauf der Anmeldefrist zwei Wahlvorschläge ein. Demnach kandidieren der parteilose Willy Fallegger sowie Beatus Denzler (SVP). Damit können die Stimmberechtigten am 28. September den vakanten Sitz im Gemeinderat besetzen.

Finanzvorsteher Patrick Matter (GLP) hatte sein Amt per 30. Juni abgegeben. Die Ergänzungswahl war für den 29. Juni vorgesehen, allerdings gingen damals bei der Gemeinde keine Wahlvorschläge ein. Der Urnengang wurde deswegen abgesagt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft