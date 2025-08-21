Alpnach OW wählt am 28. September ein neues Gemeinderatsmitglied

Keystone-SDA

Für die Nachfolge von Gemeinderat Patrick Matter (GLP) haben sich in Alpnach OW nun doch zwei Kandidaten gemeldet. Einen erstenWahltermin hatte die Gemeinde streichen müssen, weil sich niemand für das Amt zur Verfügung gestellt hatte.

(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte, gingen bis zum Ablauf der Anmeldefrist zwei Wahlvorschläge ein. Demnach kandidieren der parteilose Willy Fallegger sowie Beatus Denzler (SVP). Damit können die Stimmberechtigten am 28. September den vakanten Sitz im Gemeinderat besetzen.

Finanzvorsteher Patrick Matter (GLP) hatte sein Amt per 30. Juni abgegeben. Die Ergänzungswahl war für den 29. Juni vorgesehen, allerdings gingen damals bei der Gemeinde keine Wahlvorschläge ein. Der Urnengang wurde deswegen abgesagt.