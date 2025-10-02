Arbeiten an der A2 vor Südtor des Seelisbergtunnels gehen zu Ende

Keystone-SDA

Zwei Jahre nach dem Start werden die Bauarbeiten an der Autobahn A2 vor dem Südportal des Seelisbergtunnels am Freitag abgeschlossen. Auf dem 2,3 Kilometer langen Abschnitt zwischen Büel und Seedorf UR öffnen wieder alle Fahrspuren.

In Richtung Süden steht bereits seit letzter Woche die zuvor gesperrte Fahrspur wieder zur Verfügung, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte. In Richtung Norden laufen die letzten Arbeiten an der Autobahn.

Diese können einen Monat früher als geplant abgeschlossen werden. Die Kosten seien eingehalten worden. Die Baustelle blieb zudem unfallfrei, «bis auf wenige Blechschäden an der A2», wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Die Arbeiten umfasste «zahlreiche Erhaltungsmassnahmen». So wurden etwa Lärmschutzwände erneuert, Beton saniert oder asbesthaltige Brückenabdichtungen ersetzt.

Damit sollen die nächsten 15 Jahre Betriebszeit wieder «möglichst interventionsfrei» verlaufen.

In den kommenden Wochen könne es für das Aufbringen der definitiven Markierung den Abtransport von Baugerüsten noch zu vereinzelten Sperrungen einer Fahrspur kommen. Zudem sind neben und unter der Autobahn weiterhin Rückbauten und andere Arbeiten in Gange.