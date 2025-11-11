Arboner Summerdays-Festival mit Gotthard, Nena oder Roxette

Keystone-SDA

Das Summerdays-Festival in Arbon hat die ersten Namen des Musikprogramms bekanntgegeben: Auftreten werden etwa Roxette, Tom Odell, Anastacia, Hecht, Gotthard oder Nena. Das Openair findet am 28. und 29. August 2026 statt.

(Keystone-SDA) Das zweitägige Festival mit jeweils rund 24’000 Besucherinnen und Besuchern wird am 28. August unter anderem mit Roxette aus Schweden starten, die Ende der 80-er und anfangs der 90-er Jahre mit Hits wie «The Look» populär wurden.

Gotthard – ebenfalls am Freitag – stehen für Hardrock aus der Schweiz. Nena (99 Luftballons) war eine Protagonistin der Neuen Deutschen Welle. Für den Samstag sind verschiedene Schweizer Formationen wie Hecht oder Lo & Leduc angekündigt.

Weitere Acts, die den Festivalsamstag komplettieren, würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte das Festival am Dienstag mit.