Auch Biel stellt auf Kunstrasen um

Keystone-SDA

In der Bieler Tissot Arena ist am Donnerstag das erste Stück Kunstrasen verlegt worden. Gemeinderätin Lena Frank (Grüne) führte den symbolischen Akt aus, wie die Stadt mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stadtrat hatte dem Projekt im Oktober 2024 zugestimmt und dafür 2,93 Millionen Franken bewilligt. Kunstrasen sei belastbarer als Naturrasen, schrieb die Stadt. Er könne länger genutzt werden und erfordere weniger Unterhalt. Zudem entfalle der Einsatz von Pestiziden und der Wasserbedarf sinke deutlich.

Läuft alles nach Plan, soll das Spielfeld Ende Oktober an die Betreiberin CTS AG übergeben werden. Ab dann steht es wieder dem FC Biel zur Verfügung, der die Saison mit zwei «Heimspielen» in Grenchen und sieben Auswärtspartien begonnen hat.

Kunstrasen liegt seit langem auch im Berner Stadion Wankdorf und in der Thuner Stockhorn Arena.