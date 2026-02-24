Auslandschweizer aufgepasst: Mit diesem Vermerk im Pass kann es Probleme geben

Eine Auslandschweizerin musste bei einer Zollkontrolle die Angabe «EDA Bern» erklären. Keystone / Ennio Leanza

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz stiess ein Auslandschweizer bei Behördengängen mit Banken und Krankenkassen auf Schwierigkeiten. Eine in den Vereinigten Staaten lebende Schweizerin berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Auslöser war der Vermerk «EDA Bern» im jeweiligen Schweizer Pass.

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Emilie Ridard Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Weitere Sprachen: 3 Français fr Cette mention sur le passeport des Suisses de l’étranger peut poser des problèmes Original Mehr Cette mention sur le passeport des Suisses de l’étranger peut poser des problèmes

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«Hallo Community, ich habe Probleme mit meinem Pass, der vom Schweizer Konsulat in Tansania ausgestellt wurde.» Dieser Post wurde von Christian Kälin auf SwissCommunity, der Plattform der Auslandschweizer-Organisation (ASO), veröffentlicht.

Nach einem sechsjährigen Aufenthalt in Tansania, Kenia und Nigeria kehrte der gebürtige Schwyzer in die Schweiz zurück und hatte Probleme, online ein Bankkonto zu eröffnen sowie eine Krankenversicherung abzuschliessen.

Von einer Bank zur nächsten

Der 58-jährige Kälin ist Anfang Dezember 2025 in den Kanton Genf gezogen. Er hat sich bei der zuständigen Behörde, dem kantonalen Amt für Bevölkerung und Migration, angemeldet.

Christian Kälin ist nun im Kanton Genf wohnhaft. courtoisie

Da die UBS sein Konto geschlossen hatte, als er noch im Ausland lebte, machte er sich auf die Suche nach einer neuen Bank.

«Bei der Banca dello Stato (Tessiner Kantonalbank) habe ich acht Dokumente online unterschrieben, dann ist nichts mehr passiert. Man sagte mir, man würde mich zurückrufen, aber das ist nie geschehen. Bei Yuh war es genauso: Alle Schritte waren abgeschlossen, aber es passierte nichts», erklärt der ehemalige Auslandschweizer.

Daraufhin begab er sich persönlich zu einer Filiale der Banque Cantonale Génevoise (BCGE). Der Mitarbeiter, der ihn empfing, wurde durch den Vermerk «EDA Bern» als ausstellende Behörde stutzig und holte seinen Vorgesetzten hinzu. «Dieser sagte mir, dass ich mit einem solchen Pass bei ihnen kein Konto eröffnen könne. Zuerst müsse ich ihn vom Kanton validieren lassen», erklärt Kälin.

Kein Unterschied

Von den fünf Kantonalbanken, die von Swissinfo kontaktiert wurden, versichern alle, dass sie über die Existenz von Ausweisdokumenten mit dem Vermerk «EDA Bern» informiert sind und diese genauso behandeln wie von kantonalen Behörden ausgestellte Dokumente.

Die Genfer Kantonalbank präzisiert jedoch: «Die BCGE anerkennt, dass diese Pässe gleichwertig sind. Ein vom EDA ausgestellter Pass kann jedoch andere Fragen aufwerfen, beispielsweise zum Steuerwohnsitz seines Inhabers.»

Im konkreten Fall von Kälin erklärt der stellvertretende Sprecher der Bank, Grégory Jaquet, dass die BCGE die Erbringung von Bankdienstleistungen für Auslandschweizer grundsätzlich befürwortet. «Die Bank behält sich jedoch das Recht vor, keine Geschäftsbeziehung einzugehen», fügt er hinzu.

Schliesslich versuchte Kälin, online ein Konto bei PostFinance zu eröffnen. Da auch dieses Verfahren nicht zum Erfolg führte, begab er sich persönlich zu einem Schalter. Zehn Minuten später sei alles geregelt gewesen.

«EDA Bern»

Seit 2003 tragen Pässe von im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizern den Vermerk «EDA Bern», sofern sie von einer Schweizer Vertretung erneuert wurden.

Erfahren Sie hier, warum einige von ihnen Schwierigkeiten haben, ihren Pass zu erneuern:

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Zum Vergleich: In der Regel ist als Ausstellungsort der Name der Stadt und des Kantons, beispielsweise Genf GE, auf den Ausweispapieren von in der Schweiz wohnhaften Staatsangehörigen angegeben.

Die Angabe «EDA Bern» spielte der Auslandschweizerin S.* in den USA ebenfalls einen Streich. Nachdem sie ihren Reisepass in einem Konsulat hatte erneuern lassen, musste sie bei einer Transaktion ihrem Bankberater das neue Ausweisdokument vorlegen. «Er hob eine Augenbraue und fragte mich, was ‹EDA Bern› bedeute und warum nicht Fribourg darauf stehe, wie auf dem alten Ausweis», berichtet S*.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gibt an, keine Kenntnis von solchen Schwierigkeiten zu haben, da keine problematischen Fälle gemeldet worden seien. Im Jahr 2025 wurden 59’529 Schweizer Pässe und 48’239 Schweizer Identitätskarten im Ausland ausgestellt.

Für die Schweizer Behörden dient die Tatsache, dass keine Angaben zur ausstellenden Vertretung gemacht werden, als Massnahme zum Schutz der Daten und der Persönlichkeit, um «jegliche Rückschlüsse auf die religiöse oder ethnische Herkunft» der Person zu vermeiden.

«Die Tatsache, dass ein Pass in einem bestimmten Land ausgestellt wurde, könnte beispielsweise Reisen in bestimmte andere Länder erschweren», erklärt Mélanie Gugelmann, Sprecherin des EDA.

Christian Kälin hat seinen Reisepass beim Schweizer Konsulat in Tansania erneuern lassen. courtoisie

Auch bei einer Kontrolle am Zoll musste S.* erneut die Angabe «EDA Bern» rechtfertigen: «Letztes Jahr in Abu Dhabi war der Passkontrollbeamte überrascht, dass mein Herkunftsort – Fribourg – sich vom Ort der Ausstellung unterscheidet.»

«In beiden Fällen handelte es sich um Unkenntnis seitens der Personen, mit denen ich zu tun hatte. Dennoch werde ich meinen Pass, wenn er erneuert werden muss, in der Schweiz beantragen», erklärt die Auslandschweizerin.

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In der Community sind keine systemischen Probleme bekannt

Laut dem neuen Direktor der Auslandschweizer-Organisation ASO, Daniel Hunziker, hat die ASO selbst bisher keine Kenntnis von wiederkehrenden Problemen, «sonst würden wir sofort handeln», so Hunziker.

Noel Frei, Delegierter im Auslandschweizer-Rat, der selbst lange Zeit in Äthiopien gelebt hat und sich dort seinen Pass hat ausstellen lassen, reagierte sofort auf die Nachricht von Christian Kälin auf SwissCommunity.

«Ich persönlich habe noch nie solche Schwierigkeiten gehabt. Wenn jedoch mehrere Schweizer ähnliche Vorfälle melden würden, müsste sich der Rat dringend mit diesem Thema befassen. Ein offizielles Dokument ist ein offizielles Dokument», erklärt er.

Haben Sie aufgrund des Vermerks «EDA Bern» in Ihrem Pass schon einmal unangenehme Erfahrungen gemacht?

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard Hat Ihnen die Angabe «EDA Bern» in Ihrem Pass schon Probleme bereitet? Eine Angabe im Pass von Auslandschweizer:innen kann bei Administrativem zu Problemen führen. Hatten Sie auch schon Schwierigkeiten? Nehmen Sie an der Diskussion teil 1 Likes Diskussion anzeigen

Auch Probleme mit den Krankenkassen?

Christian Kälin ist der Meinung, dass der Vermerk «EDA Bern» Probleme verursacht hat, als er nach seiner Rückkehr in die Schweiz eine Krankenversicherung abschliessen wollte. Denn jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz ist verpflichtet, sich innerhalb von drei Monaten nach ihrer Ankunft bei der obligatorischen Krankenversicherung (KVG) anzumelden.

Der Schwyzer unternahm zunächst online Schritte bei Helsana. Da er keine Antwort erhielt, wandte er sich an Assura.

Einige Tage später erhielt er ein Schreiben, in dem er aufgefordert wurde, «die vom EDA ausgestellte LegitimationskarteExterner Link vorzulegen, um über den Beitrittsantrag entscheiden zu können». Dieser Ausweis ist in der Regel Personen vorbehalten, die in der Schweiz einen diplomatischen oder ähnlichen Status geniessen.

Von Swissinfo kontaktiert, erklärte die Kommunikationsverantwortliche von Assura, Karin Devalte, dass «die Staatsangehörigkeit oder der Reisepass keinen Einfluss auf den Beitrittsprozess haben». Es werde der Wohnsitz der Person in der Schweiz berücksichtigt.

Nach Prüfung des Sonderfalls Kälins räumte die Assura ein, dass aufgrund des Vermerks «EDA Bern» im Pass Verwirrung entstanden sei: «Unser Antrag auf eine Legitimationskarte war unbegründet, da Herr Kälin keinen Diplomatenstatus hat.»

Kälin begab sich schliesslich persönlich zu einer Helsana-Agentur und konnte eine rückwirkend ab dem Datum seiner Ankunft in der Schweiz geltende Versicherung abschliessen. Anschliessend erhielt er auch eine Beitrittsgenehmigung von der Assura.

«Bürger zweiter Klasse»

Kälin hat aus seinen Missgeschicken eine Lehre gezogen: «Es ist besser, die Formalitäten persönlich zu erledigen.» Die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, gaben ihm das Gefühl, aufgrund seines von einer Schweizer Vertretung im Ausland ausgestellten Passes wie ein «Bürger zweiter Klasse» behandelt zu werden.

Ausserdem «musste ich ohne Bankkonto meine Familie um Bargeld bitten» – eine Situation, die ihm unangenehm war.

>> Auslandschweizer berichten von Hindernissen bei der Erneuerung ihrer Ausweispapiere:

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Editiert von Samuel Jaberg; Übertragung aus dem Französischen mithilfe von DeepL: Melanie Eichenberger

* Name der Redaktion bekannt.

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