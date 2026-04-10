Ausstellung Phänomena streicht nach Dietikon mehrere Standorte

Keystone-SDA

Die Wissenschaftsausstellung Phänomena, die sich derzeit in Dietikon befindet, hat ihre Tourdaten geändert. Dabei sind mehrere Standorte gestrichen worden. Die Veranstalter haben sich offenbar verschätzt.

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(Keystone-SDA) Gestrichen sind die Ausstellungstermine in Altstätten SG, in Basel und in Yverdon VD, wie auf der Website der Wissenschaftsausstellung zu sehen ist. Entgegen früheren Ankündigungen wird die Ausstellung an diesen Orten somit nicht zu sehen sein.

Wie die Veranstalter auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilten, haben sie den Aufwand für den jeweiligen Auf- und Abbau unterschätzt. Jeder Standortwechsel komme faktisch einem kompletten Neubau gleich. Die Ausstellung sei aber gut angelaufen und «zu den Stosszeiten gut ausgelastet».

Die Phänomena verlängert nun laut Website die Ausstellung am Standort in Dietikon und zieht später nach Luzern, Zürich und Biel weiter.

Ausstellung hätte schon 2023 stattfinden sollen

Die Wissenschaftsausstellung hätte eigentlich schon im Jahr 2023 stattfinden sollen. Weil das Gelände in Dietikon auf diesen Zeitpunkt hin aber noch nicht bereitstand, wurde sie ein erstes Mal auf 2024 verschoben. Danach folgte die zweite Verschiebung auf das Jahr 2025 und schliesslich auf 2026. Mitte März wurde die Phänomena mit geladenen Gästen wie Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) eröffnet.

1984 fand eine erste Phänomena am Zürichhorn statt. Sie zog rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher an.