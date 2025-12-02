Podcast «Ade merci, Schweiz»: Auswandern mit Kindern – Zwischen Aufbruch, Ängsten und Zusammenhalt

Mein Schwerpunkt bei Swissinfo liegt im Service-Journalismus und Erklärformaten. Ich bin verantwortlich für die Seite „Auswandern leicht gemacht“, eng in verschiedene redaktionelle Aufgaben sowie Marketingprojekte eingebunden und konzipiere und moderiere Video- und Audioformate. Ursprünglich aus der Romandie, lebe ich heute in Zürich. Nach meinem Abschluss an der ZHAW war ich unter anderem als Redaktorin und Moderatorin für Medien wie SonntagsBlick, BlickTV und Watson tätig.