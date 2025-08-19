The Swiss voice in the world since 1935
Autofahrer bei Selbstunfall in Hemishofen SH schwer verletzt

Ein 54-jähriger Lenker ist am frühen Dienstagmorgen in Hemishofen bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war er vor einer Unterführung rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal in das Portal gefahren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Verkehrsteilnehmer hätten um 4.20 Uhr einen schwer verletzten Mann in einem Unfallauto beim Südportal der Hemishofer Autounterführung gemeldet, teilte die Schaffhauser Polizei mit.

Die Einsatzkräfte mussten das Auto aufschneiden, um den Schwerverletzten zu bergen. Der 54-Jährige wurde ins Spital geflogen. Die Unfallursache wird weiter untersucht. Wegen der Rettungsarbeiten musste die Strasse T332 bis kurz vor acht Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

