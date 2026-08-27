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Autofahrer rutscht im Kanton Freiburg Hang hinunter

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen im freiburgischen Pensier aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs abgekommen. Das Auto rutschte rund 60 Meter einen Hang hinunter und landete auf den Bahngeleisen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 45-jährige Mann war gegen 08.30 Uhr von Courtepin in Richtung Freiburg unterwegs, wie die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag mitteilte.

Das Fahrzeug prallte zunächst gegen den Rand einer Böschung. Danach überquerte es die Fahrbahn und rutschte den Hang hinunter, bis es auf den Gleisen zum Stehen kam. Der Lenker war allein im Fahrzeug.

Rettungssanitäter versorgten den verletzten Fahrer vor Ort und brachten ihn anschliessend in ein Spital. Wegen des Unfalls war der Bahnverkehr vorübergehend leicht beeinträchtigt.

Die Polizei leitete eine Ermittlung ein, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

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