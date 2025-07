Automobilist entzieht sich Polizeikontrolle und verunfallt

Keystone-SDA

In Subingen SO hat sich am Samstagmorgen ein Automobilist einer Polizeikontrolle entzogen und einen Selbstunfall verursacht. Der mutmassliche Fahrzeuglenker, ein 17-jähriger Marokkaner, konnte angehalten und festgenommen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Automobilist war gegen 5.30 Uhr in Subingen unterwegs und entzog sich einer Polizeikontrolle, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Im Bereich eines Kreisverkehrs habe er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das danach in die Hausmauer eines Restaurants geprallt sei.

Der mutmassliche Autolenker, ein 17-jähriger Marokkaner, flüchtete anschliessend zu Fuss, wie es weiter hiess. Er habe in der Folge durch eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn angehalten und für weitere Abklärungen vorläufig festgenommen werden können.