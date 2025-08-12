Bündner Regierung will Tourismusprojekte mit Zusatzkredit fördern
Die Regierung des Kantons Graubünden hat am Dienstag eine Botschaft zur Unterstützung systemrelevanter Infrastrukturen im Tourismus verabschiedet. Sie beantragt, den bestehenden Kredit um 35 Millionen Franken aufzustocken.
(Keystone-SDA) Damit kam sie einem Auftrag aus dem Grossen Rat nach. Die 35 Millionen Franken entsprechen der Summe, die für die Förderung der Ultrahochbreitband-Erschliessung reserviert worden war und somit nicht mehr zur Verfügung stand, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.
Damit sollen nun wieder wie ursprünglich insgesamt 80 Millionen Franken für diese Infrastrukturen bereitstehen. Projekten in 15 Regionen wurden bereits Beiträge zugesichert. Unter anderem Beschneiungsanlagen in Scuol, das Bärenland in Arosa oder die Engadin Arena in der Region Maloja. Im Oktober wird der Grosse Rat voraussichtlich die Botschaft beraten.