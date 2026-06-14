B-Sides Festival will auf dem Erfolg des Vorjahres aufbauen

Keystone-SDA

Das B-Sides Festival auf dem Sonnenberg in Kriens LU will auf dem Erfolg der letztjährigen Jubiläumsausgabe aufbauen. Vom 18. bis 20. Juni sollen 27 internationale und einheimische Acts die finanziell schwierigen Jahre vergessen machen.

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(Keystone-SDA) So bringt das Festival Bands aus New York und London auf den als Ausflugsziel beliebten Hügel. Stilistisch will sich der dreitägige Anlass nicht festlegen: von synthetischem Pop, über punkige Tanzmusik bis zu Rap aus der Romandie ist alles dabei.

Die Acts am B-Sides sind häufig in einer Nische zu Hause, grosse Namen selten Teil des Programms. Doch bewiesen die Organisatoren in der Vergangenheit schon ein Gespür für aufstrebende Acts. So trat 2024 die damals noch weniger bekannte französische Sängerin Oklou auf, die vor wenigen Wochen in Barcelona vor Zehntausenden Menschen spielte.

Zu den Luzerner Lokalmatadoren zählen in diesem Jahr die Bands Deluxe Lynx, die ihr Repertoire für den Auftritt am Festival im Rahmen einer Residenz erarbeitet, oder Femmemeuf, die in den vergangenen Jahren bereits zwei Luzerner Musikpreise erhielt.

Neues Ticketsystem

Nachdem das Festival 2023 und 2024 ein Defizit auswies und mit Publikumsschwund zu kämpfen hatte, konnte es 2025 nur dank einem erfolgreichen Crowdfunding stattfinden. Das etwas poppigere Programm zum 20-jährigen Bestehen kam gut an, die Rechnung ging wieder auf.

Um die Planungssicherheit weiter zu erhöhen, führte das Festival in diesem Jahr ein neues Ticketsystem ein. Der Verkauf erfolgte in drei Phasen, wobei die Billette in der ersten am günstigsten erhältlich waren, was zu frühen Kaufentscheidungen animieren sollte. Ein Teil der Tickets wurde bereits vor der Bekanntgabe des Programms im März verkauft, wie das Festival in einer Mitteilung schrieb.