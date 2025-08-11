The Swiss voice in the world since 1935
Badegäste retten 81-Jährigen in Wagenhausen TG vor dem Ertrinken

Badegäste haben am Sonntag kurz vor 16.30 Uhr einen 81-jährigen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Nach einer Reanimation flog ihn die Rega "mit unbestimmten Verletzungen" ins Spital, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung.

(Keystone-SDA) Der Mann trieb plötzlich reglos im Rhein. Badegäste zogen ihn daraufhin ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Später übernahm der Rettungsdienst die Erstversorgung.

