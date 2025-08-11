Badegäste retten 81-Jährigen in Wagenhausen TG vor dem Ertrinken
Badegäste haben am Sonntag kurz vor 16.30 Uhr einen 81-jährigen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Nach einer Reanimation flog ihn die Rega "mit unbestimmten Verletzungen" ins Spital, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
(Keystone-SDA) Der Mann trieb plötzlich reglos im Rhein. Badegäste zogen ihn daraufhin ans Ufer und begannen mit der Reanimation. Später übernahm der Rettungsdienst die Erstversorgung.