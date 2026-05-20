Basler Verkehrs-Betriebe brechen Ausschreibung für neue Trams ab

Keystone-SDA

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) haben die Ausschreibung für die sogenannte Trambeschaffung Plus abgebrochen. Gemäss Meldung im Kantonsblatt hat kein Angebot die technischen Spezifikationen oder die weiteren Anforderungen erfüllt.

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(Keystone-SDA) In einer Medienmitteilung vom Mittwoch konkretisieren die BVB die Gründe, weshalb kein Zuschlag erteilt werden konnte. Die Erschütterungsmesswerte beim eingereichten Tramtyp seien deutlich zu hoch gewesen. Über Typ und Hersteller dürften die BVB aus submissionsrechtlichen Gründen keine Auskunft geben.

Insgesamt ging nur ein Angebot ein, wie es heisst. Die meisten Anforderungen habe der Hersteller zwar erfüllt, beim Lärm und den Erschütterungen seien die Messwerte aber zu hoch gewesen. Während der Hersteller beim Lärm habe erfolgreich nachbessern können, seien die gemessenen Erschütterungen deutlich höher geblieben als bei der Bestandsflotte (Flexity- und Combino-Trams).

Mit der Ausschreibung vom Februar 2024 sollten 23 neue Trams beschafft werden, um die aus den 1980er-Jahren stammenden Cornichon-Fahrzeuge der Schindler Waggon AG zu ersetzen. Zudem wollten sich die BVB die Option auf weitere Trams beim neuen Hersteller sichern. Die Cornichons müssen nun noch länger im Einsatz bleiben und revidiert werden, wie die BVB schreiben.

Der Grosse Rat hatte bereits im März 2023 ein Darlehen von 91,3 Millionen Franken an die BVB gestoppt. Der Grund war, dass Alstom nach dem Kauf des Flexity-Herstellers Bombardier den Preis auf 125,4 Millionen Franken hochgeschraubt hatte. In der Folge war es zur neuen Ausschreibung gekommen, die nun abgebrochen wurde. Laut den BVB werde eine erneute Ausschreibung folgen.