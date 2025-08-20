Baustellen um Basler Clarastrasse führen zu Umleitungen im ÖV

In den kommenden Monaten werden Bauarbeiten am Basler Clara- und am Messeplatz durchgeführt. Zwischen dem 25. August und 5. September wird der öffentliche Verkehr im betroffenen Bereich umgeleitet, wie die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch mitteilten.

(Keystone-SDA) Die Arbeiten beginnen am 25. August und umfassen eine Erneuerung der Gleise am Claraplatz bis zum 5. September, wie es in der Mitteilung heisst. In diesem Zeitraum fahre kein Tram durch die Clarastrasse. Die Linie 6 werde via Wettsteinplatz umgeleitet, die Linie 14 verkehre nicht, und die Linie 15 wende am Badischen Bahnhof.

Die Linie 21 verkehrt in der Zeit ganztägig und wird bis Eglisee verlängert, wie es weiter heisst. Die Linien 8 und 17 seien indes nicht betroffen. Wegen dem parallelen Umbau der Haltestelle Messeplatz für stufenloses Ein- und Aussteigen unter der Messehalle würden Haltestellen der Linien 1 und 21 verschoben.

Verzögerungen wegen Events und Einsprachen

Die Erneuerung der Clarastrasse wurde während der Grossevents Art Basel, Eurovision Song Contest und der Uefa Women’s Euro pausiert. Seit Anfang August haben BVB und BVD die Arbeiten am Riehenring wieder aufgenommen.

Die Arbeiten in der Clarastrasse würden bis Dezember abgeschlossen. Allerdings gibt es noch hängige Rekurse gegen eine weitere geplante Erneuerung der Clarastrasse sowie der Haltestellen am Claraplatz, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Es stehe gar noch ein Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts aus.

Wann die geplante Umgestaltung umgesetzt werden könne, sei daher noch offen. Diese sieht unter anderem das Verlegen von Platten aus Alpnacher Quarzsandstein für die Trottoirs sowie die Pflanzung von drei zusätzlichen Bäumen vor.