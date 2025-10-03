Befestigungskabel von Fahrleitung trifft Velofahrerin in Winterthur
Eine Velofahrerin ist am Freitagnachmittag von einem Befestigungskabel einer Busfahrleitung beim Hauptbahnhof in Winterthur getroffen und verletzt worden. Ein Bagger hatte zuvor die Fahrleitung beschädigt.
(Keystone-SDA) Die Ambulanz brachte die leicht verletzte Frau ins Spital, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar. Ebenso der genaue Sachschaden.