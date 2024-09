Beim “Ovi”-Hersteller Wander geht der Chef in Frühpension

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die vor allem für das Malzgetränk “Ovomaltine” bekannte Wander AG aus Neuenegg BE sucht eine neue Leitung. Der seit 14 Jahren amtende Konzernchef, Arnold Furtwaengler, geht im Januar 2025 vorzeitig in Pension.

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger sei im Gange, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Frühpensionierung trete Furtwaengler “mit grosser Vorfreude und ganz viel Energie, wenn auch mit etwas Wehmut” an, lässt sich der seit 28 Jahren beim Unternehmen tätige Chef in der Mitteilung zitieren.

Furtwaengler war den Angaben zufolge massgeblich verantwortlich für den Ausbau bei Wander über die “Ovi” hinaus. Mit Marken wie “Caotina”, “Twinings” und “Isostar” brachte er über die Jahre auch Produkte wie Müslis, Riegel oder Brotaufstriche auf den Markt.

Wer die Nachfolge von Arnold Furtwaengler im Januar 2025 antreten wird, ist indes noch offen. Das Unternehmen sei aber zuversichtlich, bald eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ernennen zu können, heisst es dazu.