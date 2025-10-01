The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Belinda Bencic hat einen Fan mit «Jöh-Effekt»

Keystone-SDA

Tennisspielerin Belinda Bencics Tochter eifert ihrem Mami nach. Im zarten Alter von rund 17 Monaten schwingt die Kleine ein Mini-Racket und feuert ihre Mutter bei Turnieren an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Je grösser Tochter Bella wird, desto mehr eifert sie der 28-Jährigen nach, wie das Newsportal blick.ch berichtet. Das zeigen auch die Bilder mit Jöh-Effekt, die in China entstanden sind.

Vor ihrem Achtelfinal in Peking wird Bencic beim Aufwärmen von Bella unterstützt, wie die Bilder bei blick.ch zeigen. Die Kleine beobachtet sie beim Seilspringen, eifert ihr beim Slalom um die aufgestellten Hütchen nach.

Mit dabei sei auch immer Bencics Mann Martin Hromkovic (43). Er geniesse die Zeit mit seiner Familie, halte seiner Frau den Rücken frei, damit sie sich aufs Tennis konzentrieren könne. Und er schaue sich gemeinsam mit Bella ihre Spiele an. Anfangs lag Bella dabei noch im Kinderwagen, inzwischen ist sie fleissige Zuschauerin.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft