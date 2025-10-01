Belinda Bencic hat einen Fan mit «Jöh-Effekt»
Tennisspielerin Belinda Bencics Tochter eifert ihrem Mami nach. Im zarten Alter von rund 17 Monaten schwingt die Kleine ein Mini-Racket und feuert ihre Mutter bei Turnieren an.
(Keystone-SDA) Je grösser Tochter Bella wird, desto mehr eifert sie der 28-Jährigen nach, wie das Newsportal blick.ch berichtet. Das zeigen auch die Bilder mit Jöh-Effekt, die in China entstanden sind.
Vor ihrem Achtelfinal in Peking wird Bencic beim Aufwärmen von Bella unterstützt, wie die Bilder bei blick.ch zeigen. Die Kleine beobachtet sie beim Seilspringen, eifert ihr beim Slalom um die aufgestellten Hütchen nach.
Mit dabei sei auch immer Bencics Mann Martin Hromkovic (43). Er geniesse die Zeit mit seiner Familie, halte seiner Frau den Rücken frei, damit sie sich aufs Tennis konzentrieren könne. Und er schaue sich gemeinsam mit Bella ihre Spiele an. Anfangs lag Bella dabei noch im Kinderwagen, inzwischen ist sie fleissige Zuschauerin.