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Berner Gemeinderat schickt neues Wahlsystem in die Vernehmlassung

Keystone-SDA

Die Stadt Bern plant ein neues Wahlsystem für ihr Parlament. Das Verfahren soll grosse und kleine Parteien gleich behandeln und die umstrittenen Listenverbindungen abschaffen. Nun schickt der Gemeinderat die Vorlage in die Vernehmlassung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das neue System soll das bisherige Hagenbach-Bischoff-Verfahren ersetzen, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Dieses bevorzuge tendenziell stimmenstärkere Parteien. Mit dem Wechsel wären auch Listenverbindungen nicht mehr möglich. Diese galten als Korrektiv, wurden aber von vielen Wählenden als intransparent empfunden.

Die Vorlage geht nun bis Mitte Oktober in die Vernehmlassung bei den politischen Parteien. Eine Volksabstimmung ist für Herbst 2027 geplant. Die Änderung betrifft nur die Wahlen für den Stadtrat, nicht für den Gemeinderat.

Das Ansinnen geht zurück auf einen Vorstoss aus den Reihen der GLP und der EVP, den das Stadtparlament im Mai überwiesen hatte.

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