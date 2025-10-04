Berner Polizei macht Jagd auf Auto-Poser
Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag bei Thun BE mehrere Auto-Poser aus dem Verkehr gezogen. Sie zeigte 16 Autofahrerinnen und -fahrer an und beschlagnahmte sieben Fahrzeuge.
(Keystone-SDA) Die Beamten hätten bei den Kontrollen in der Stadt und Region Thun gezielt nach Fahrzeugen Ausschau gehalten, die unnötigen Lärm verursachten, bei denen Verdacht auf unerlaubte technische Abänderung bestand und die zu schnell unterwegs waren, schrieb die Kantonspolizei Bern am Samstag in einer Mitteilung.
Insgesamt 22 Kontrollen seien in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt worden. Schliesslich zeigte die Polizei 16 Fahrzeuglenkende wegen unerlaubter technischer Abänderungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verursachen von unnötigem Lärm und Fahren in angetrunkenem Zustand an. Bei sieben Autos wurden verbotene Abänderungen gefunden, sie wurden deshalb sichergestellt, wie es weiter hiess.