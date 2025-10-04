The Swiss voice in the world since 1935
Berner Polizei macht Jagd auf Auto-Poser

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Samstag bei Thun BE mehrere Auto-Poser aus dem Verkehr gezogen. Sie zeigte 16 Autofahrerinnen und -fahrer an und beschlagnahmte sieben Fahrzeuge.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Beamten hätten bei den Kontrollen in der Stadt und Region Thun gezielt nach Fahrzeugen Ausschau gehalten, die unnötigen Lärm verursachten, bei denen Verdacht auf unerlaubte technische Abänderung bestand und die zu schnell unterwegs waren, schrieb die Kantonspolizei Bern am Samstag in einer Mitteilung.

Insgesamt 22 Kontrollen seien in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt worden. Schliesslich zeigte die Polizei 16 Fahrzeuglenkende wegen unerlaubter technischer Abänderungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verursachen von unnötigem Lärm und Fahren in angetrunkenem Zustand an. Bei sieben Autos wurden verbotene Abänderungen gefunden, sie wurden deshalb sichergestellt, wie es weiter hiess.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

10 Likes
11 Kommentare
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

10 Likes
46 Kommentare
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

32 Likes
38 Kommentare
