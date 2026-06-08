Berns Grosser Rat bewilligt Bildungsstandort im Wankdorf-Quartier

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat sich am Montag für einen neuen Bildungsstandort mit Schul- und Sporträumen im Stadtberner Wankdorfcity-3-Quartier ausgesprochen. Er bewilligte mehrere Kredite.

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(Keystone-SDA) Für die Miete und Nebenkosten der Shedhalle bewilligte das Kantonsparlament einen jährlichen Verpflichtungskredit von rund 758’000 Franken. Für die Miete des Schulraums genehmigte es einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 3,7 Millionen Franken sowie einen einmaligen Projektierungskredit von 3,8 Millionen Franken für den Ausbau der Räume. Der Grosse Rat nahm beide Geschäfte einstimmig an.

Das Projekt Wankdorfcity 3 biete dem Kanton die Möglichkeit, an bestens erschlossener Lage einen zusätzlichen Bildungsstandort aufzubauen, sagte Regierungsrätin Evi Allemann (SP). Der Mangel an Schulraum und Indoor-Sportflächen im Raum Bern sei gross.»Wir entspannen die Lage weit über das Wankdorf hinaus.»

Geplant ist unter anderem der Umbau der bestehenden Shedhalle in zwei Sporthallen und eine Aula für die Sekundarstufe II. Weiter sollen zwei Gebäude hinzugemietet werden. So soll Schulraum für Berufsfach- und Mittelschulen und den heute insbesondere beim Gymnasium Kirchenfeld fehlenden Raum für grosse Veranstaltungen geschaffen werden.