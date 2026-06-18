The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Berufsfischer am Bodensee dürfen wieder Felchen fangen

Keystone-SDA

Den Bodenseefischern wird nach drei Jahren das Fischen von Felchen ab 2027 wieder begrenzt erlaubt. Es sei ein "vorsichtiger und wissenschaftlich begleiteter Wiedereinstieg" in die Felchenfischerei, heisst es von der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF)

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Das seit 2024 geltende Verbot, Felchen im Bodensee zu fangen, zeigt erste positive Effekte. Das schrieb die IBKF am Donnerstag in einer Mitteilung. Während eines Monitorings seien wieder mehr und auch ältere sowie grössere Felchen gefangen worden.

Gleichzeitig bleibe der Felchenbestand weiterhin niedrig. Die Erträge der Bodenseefischer hätten am Obersee im Jahr 2025 einen erneuten Tiefstand erreicht. Dieser lag bei knapp 116 Tonnen.

Die beschlossenen Regeln sollen gemäss Communiqué einerseits den Schutz der Bestände weiter gewährleisten und andererseits den Berufsfischern wieder die Möglichkeit geben, in begrenztem Umfang Felchen zu fangen. Die IBKF beschloss dazu an einer Tagung in Wasserburg D einen Felchenfang mit weniger Fangtagen und klaren Vorgaben zu den Maschenweiten der Netze. Erlaubt ist der Felchenfischfang von Mai bis August 2027.

Ebenfalls wieder eingeschränkt erlaubt wird ab Anfang Mai 2027 das Fischen von Felchen mit Angelruten. Die Tagesfanglimite beträgt drei Tiere.

Die beschlossenen Massnahmen werden gemäss Communiqué bis 2028 evaluiert. Darauf basierend sollen weitere Beschlüsse gefasst werden.

Der IBKF gehören neben den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern die Schweiz, Österreich und das Fürstentum Liechtenstein an. Aufgabe der Bevollmächtigten der Vertragsstaaten ist es unter anderem, Beschlüsse über die Ausübung der Berufs- und Freizeitfischerei zu fassen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft