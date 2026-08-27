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Betrunkener Vater baut Autounfall in Brigels

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochabend in Brigels GR einen Unfall mit einem anderen Auto verursacht. Der neunjährige Sohn des 36-Jährigen wurde dabei leicht an der Nase verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf einer Kreuzung im Innerortsgebiet. Eine 32-jährige Frau fuhr auf einer Nebenstrasse, gleichzeitig wollte der 36-jährige Franzose diese Nebenstrasse queren und es kam zur Kollision.

Der neunjährige Sohn, der sich auf dem Rücksitz befand, wurde vor Ort ambulant behandelt. Eine Atemalkoholprobe beim 36-jährigen Vater fiel positiv aus, woraufhin ihm die Polizei den Führerausweis aberkannte.

Die Behandlung des Jungen übernahmen ein Team des Rettungsdienstes Surselva und ein ortsansässiger Arzt. Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab.

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