Brennende Mülltonnen und Sachbeschädigungen in Lausanne

Keystone-SDA

Etwa hundert vermummte Jugendliche haben sich am Sonntagabend in Lausanne versammelt. Sie zündeten Mülltonnen an und beschädigten einen Bus der Lausanner Verkehrsbetriebe TL. Die Polizei stand im Einsatz und die Feuerwehr löschte die Brände.

(Keystone-SDA) Die Jugendlichen warfen Feuerwerkskörper in Richtung der Polizei, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schrieb. Den Angaben zufolge versammelten sich die Jugendlichen ab 21.30 Uhr.

Die Polizei ging davon aus, dass sie sich vermutlich versammelt hatten, nachdem die Jugendlichen vom Tod eines 17-Jährigen erfahren hatten. Dieser war am frühen Sonntagmorgen bei einem Rollerunfall in Lausanne ums Leben gekommen. Er war auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille heftig gegen eine Mauer geprallt.

Die Stadtpolizei von Lausanne wurde am Sonntagabend von der Waadtländer Kantonspolizei und anderen Gemeindepolizeien unterstützt. Die Einsätze waren gegen Mitternacht noch im Gange.