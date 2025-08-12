The Swiss voice in the world since 1935
Brennendes Auto blockiert den Belchentunnel

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Montag im Belchentunnel in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der Tunnel der Autobahn A2 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto stand kurz nach 15.30 Uhr bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und löschte es. Der Fahrer des BMW blieb unversehrt. Die Brandursache ist noch nicht restlos geklärt, doch eine technische Ursache steht im Vordergrund, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei gab die Fahrtrichtung Bern/Luzern im Belchentunnel nach rund 90 Minuten frei. Die Fahrtrichtung Basel war hingegen erst nach rund drei Stunden wieder befahrbar, wie es weiter heisst.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

