Bund ruft höchste Hitze-Warnstufe für die Region Basel aus

Keystone-SDA

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Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie ruft für die kommenden Tage die höchste Hitze-Warnstufe für die Region Basel aus. Für den Zeitraum von Donnerstag 18. Juni bis am Dienstag, 23. Juni gilt gemäss Meldung vom Mittwoch Warnstufe 4 und daher grosse Hitzegefahr.

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(Keystone-SDA) Der Bund prognostiziert Höchsttemperaturen von 33 bis 37 tagsüber sowie 18 bis 23 Grad in der Nacht. Am heissesten wird es voraussichtlich im Zeitraum vom Sonntagmittag bis Dienstagabend. Am Freitag dürften Gewitter die Hitzewelle vorübergehend abschwächen, wie die Bundesamt weiter schreibt.

Die Warnung gilt unterhalb von 800 Meter ü.M. Stufe 4 gilt bei der Hitze dann, wenn die mittlere Tagestemperatur an mindestens drei Tagen 27 Grad oder höher ist.