Zwei Drittel der Bevölkerung für Einheitskasse

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Beschäftigten in der Schweiz sind zunehmend unzufrieden. Auch die emotionale Bindung zum Arbeitgeber fehlt oft. Den Job wechseln wollen aber nur Wenige.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Zahlreiche Millionenverkäufe haben die Galerien am ersten Tag der Art Basel bereits vermeldet. Bestsellerin blieb die Künstlerin Louise Bourgeois. Den deklarierten Spitzenplatz nahm mit 20 Millionen Dollar ein Sonnenblumen-Gemälde von Joan Mitchell ein.

Mehr

Bericht kritisiert Umgang des Bistums Sitten mit Missbrauchsopfern

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Anhörung von Opfern von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche war in der Diözese Sitten in vielen Fällen unangemessen. Zu diesem Schluss kommt eine externe und unabhängige Prüfung des Umgangs des Bistums mit Missbrauch.

Mehr Bericht kritisiert Umgang des Bistums Sitten mit Missbrauchsopfern