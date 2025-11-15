Busfahrer kommt wegen medizinischem Problem im Roggwil vom Kurs ab

Keystone-SDA

Ein Buschauffeur ist am Freitag wegen eines medizinischen Problems im thurgauischen Roggwil von der Fahrbahn abgekommen. Das Postauto kam an einer Leitplanke zum Stillstand. Einer der rund 20 Passagiere wurde leicht verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich um 14.15 Uhr, als der 60-jährige Fahrer des Postautos über die Einfahrt Arbon Süd auf den Autobahnzubringer Richtung St. Gallen fuhr.

Der Chauffeur wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der leicht verletzte Passagier konnte vor Ort behandelt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Die Einfahrt Arbon Süd blieb während der Unfallarbeiten vorübergehend gesperrt.