Chinesischer Tencent-Konzern erneut mit starkem Umsatzwachstum

Keystone-SDA

Der chinesische Tech-Konzern Tencent hat ein drittes Quartal in Folge ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich gemeldet. Tencent betreibt die wichtige chinesische Multifunktions-App WeChat. Er ist weltweit ein wichtiger Akteur im Gaming-Bereich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In den drei Monaten bis Juni legte der Umsatz um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 184,5 Milliarden Yuan (20,8 Milliarden Franken) zu, wie der Konzern aus Shenzen am Mittwoch erklärte.

Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Cloud Computing, Unterhaltung und künstliche Intelligenz (KI) vertreten; sein Chatbot Yuanbao zählt zu den beliebtesten KI-Diensten in China. Der Konzern hob hervor, dass sich Investitionen in Künstliche Intelligenz bereits bezahlt gemacht hätten. So seien KI-Funktionen bei WeChat eingebaut worden und in verschiedenen Videospielen zum Einsatz gekommen.

Tencent gehörte zu den grossen Verlierern, als die chinesische Regierung 2020 begann, gegen die Tech-Konzerne vorzugehen. Mittlerweile hat sich der Wind wieder gedreht, doch insbesondere die chinesische Gaming-Branche leidet weiterhin darunter, dass die Behörden versuchen, Kinder und Jugendliche von Videospielen fern zu halten.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

