Chris von Rohr lüftet sein Schönheitsgeheimnis

Keystone-SDA

Der Schweizer Rockmusiker Chris von Rohr setzt für jugendliches Aussehen unter anderem auf gesundes Essen und eine Siesta am Mittag. Der 73-Jährige nutze ausserdem seit 60 Jahren die gleiche, einfache Hautcreme, sagte er in einem Interview.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ausserdem habe es keine Schönheitsoperationen gegeben, so der Krokus-Gründer zur Online-Ausgabe des Magazin «Schweizer Illustrierte». Geiler «Krock’n’Roll», seinen Traum leben, eine junge, kluge Partnerin und viel «von allem» trinken, würden das Geheimnis abrunden, erklärte von Rohr.

Die Gespräche begannen zuvor mit einem Post auf Instagram. Von Rohr postete ein Bild von sich mit dem Fernsehmoderatoren Dani Fohrler in Solothurn und stellte dazu eine 25 Jahre alte Aufnahme der beiden daneben. Der Rocker ist dabei seinem Stil treu geblieben.

Er fühle sich derart fit und gesund, dass er manchmal denke, auf seinem Pass sei ein Druckfehler. Einzig bei den Partynächten merke er das Alter. Die Erholung dauere klar länger als früher, sagte er dem Magazin weiter. Verzicht kommt für ihn allerdings nicht infrage.

