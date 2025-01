Chrissy Teigen spricht sich für Social-Media-Sperrstunde aus

Wenn es nach dem Model Chrissy Teigen ginge, sollten soziale Netzwerke zwischen 18.00 Uhr und 6.00 Uhr am Morgen nicht verfügbar sein. Die Regierung oder eine Ethik-Kommission sollten veranlassen, soziale Medien in dieser Zeit abzuschalten, sagte Model und Kochbuch-Autorin Teigen laut dem Branchenportal "People" in ihrer Instagram-Story.