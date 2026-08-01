Dach von Reihenhaus in Schaffhausen brennt

Keystone-SDA

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In der Stadt Schaffhausen hat am Samstagvormittag das Dach eines Einfamilienhauses gebrannt. Brandursache dürfte nach Polizeiangaben ein technischer Defekt sein. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Vom Brand betroffen war der Dachbereich eines Reihenfamilienhauses, auf dem sich eine Photovoltaikanlage befindet, wie die Schaffhauser Polizei am Samstag mitteilte. Die Meldung vom Brand sei kurz nach 11.00 Uhr bei der Einsatzzentrale eingegangen.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Brandes seien noch im Gange und diese noch unklar, hiess es. Ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage stehe im Vordergrund.

Bei dem Brand entstand laut Mitteilung erheblicher Sachschaden. Mehrere Gebäude im betroffenen Quartier waren während rund drei Stunden ohne Strom und Gas.