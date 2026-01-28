Das Ägeribad ist wegen Rauch und Dampf evakuiert worden

Keystone-SDA

Rauch und Dampf haben am Dienstagabend rund 60 Personen aus dem Wellnessbereich des Ägeribads in Oberägeri ZG vertrieben. Verletzt wurde niemand. Ursache der Störung dürfte ein Defekt an der Heizung sein.

(Keystone-SDA) Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten, hatte sich um 21 Uhr eine Mischung aus Rauch und Dampf an der Fassade gebildet. Sie gelangte über die Lüftungsanlage in den Wellnessbereich. Dort hielten sich rund 60 Personen auf.

Die Angestellten des Bades hätten umgehend reagiert und die Besucherinnen und Besucher evakuiert, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Die Evakuierung, welche von der Feuerwehr unterstützt worden sei, sei ruhig und geordnet verlaufen.

Wieso sich Rauch und Dampf bildeten, war am Mittwochmorgen noch unklar. Im Vordergrund stehe eine technische Störung der Heizung, hiess es in der Mitteilung.