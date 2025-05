Das höchste gedruckte Bauwerk der Welt in Mulegns GR ist eröffnet

Keystone-SDA

Mit dem Weissen Turm ist am Dienstag in Mulegns GR das höchste gedruckte Bauwerk der Welt eröffnet worden. Der 30 Meter hohe Turm der Bündner Kulturstiftung Origen wurde in der ETH Zürich von 3D-Druckern gefertigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Weisse Turm soll an die Emigrationsgeschichte der Bündner Zuckerbäcker erinnern. Er ragt aus dem winzigen Bergdorf Mulegns, das gerade noch elf Einwohnende zählt. Weisse Säulen erinnern an eine Torte. Ein Treppenhaus führt in die immer heller werdende Kuppel, unter der schon bald künstlerische Aufführungen gezeigt werden.

40 Personen arbeiteten seit 2018 am Projekt. Der Bau war von zahlreichen Verzögerungen und Zusatzkosten geprägt. Ursprünglich hätte der Turm vor zwei Jahren eröffnet werden sollen. Ausserdem kostete das Projekt schliesslich 4,4 Millionen Franken – mehr als das Doppelte wie zu Beginn angenommen.

Der Turm aus einem 3D-Drucker zog grosses Interesse auf sich. Für dessen Eröffnung reisten unter anderem Bundesrat Guy Parmelin und der ETH-Präsident Joël Mesot an.