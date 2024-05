Demo gegen Israels ESC-Teilnahme in Malmö verlief friedlich

(Keystone-SDA) In Malmö haben sich erneut Tausende Menschen auf den Strassen versammelt, um gegen die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest (ESC) zu demonstrieren. Diesmal seien es jedoch deutlich weniger gewesen als erwartet, hiess es am Samstag von der Polizei. Etwa 6000 bis 8000 Teilnehmer schätzten die Einsatzkräfte, seien bei der Demonstration vom Netzwerk “Stop Israel” gewesen. Die Organisatoren hatten auf etwa 20 000 Teilnehmende gehofft. Mit palästinensischen Flaggen und Schildern zogen sie durch die Strassen. Ähnlich wie am Donnerstag verlief die Versammlung nach Angaben der Polizei friedlich und reibungslos.