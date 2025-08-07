The Swiss voice in the world since 1935
Deutscher Innenminister: Wir halten Grenzkontrollen aufrecht

Keystone-SDA

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat eine Verlängerung der Kontrollen an den Landesgrenzen über den September hinaus angekündigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Wir werden die Grenzkontrollen weiter aufrechterhalten», sagte Dobrindt im Podcast «Table.Today». Es werde sowohl Kontrollen als auch Zurückweisungen über den September hinaus geben, sagte er.

Deutschland hatte kurz nach Amtsantritt der neuen Regierung aus den Schwesterparteien CDU und CSU – Union genannt – sowie den Sozialdemokraten (SPD) im Mai durch eine Anordnung von Dobrindt am 8. Mai die zuvor sporadischen Kontrollen an deutschen Grenzen verstärkt. Dies hatte in einigen Nachbarstaaten zu massiver Kritik geführt. Deutschland gehört zum Schengen-Raum, in dem eigentlich offene Grenzen vorgesehen sind, sofern die Aussengrenzen der EU geschützt sind.

Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien

Auch an weiteren Abschiebungen werde derzeit gearbeitet. «Wir arbeiten daran, dass wir weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan und auch nach Syrien organisieren können», sagte Dobrindt. Das sei «zwingend notwendig», um dafür zu sorgen, dass – beginnend mit Straftätern – Leute zurückgeführt würden in ihre Heimatländer, die in Deutschland nicht bleiben könnten und nicht bleiben sollten.

Die deutsche Regierung hatte Mitte Juli 81 afghanische Straftäter mit einer Chartermaschine in ihr Herkunftsland abgeschoben. Es war erst der zweite Flug dieser Art nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im August 2021.

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, neben Afghanistan auch nach Syrien abzuschieben. Seit Beginn des Bürgerkriegs dort 2011 sind Hunderttausende Syrer nach Deutschland geflohen. Auch nach dem Sturz des langjährigen Herrschers Baschar al-Assad ist die Sicherheitslage dort prekär geblieben.

