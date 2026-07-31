The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts
Die besten Inhalte der SRG

Wegen Trockenheit bleiben Dampflokomotiven im Depot

Ein Zug auf der Furka-Bergstrecke mit Lok HG 2/3 Nr. 6 bei Muttbach VS.
Ein Zug auf der Furka-Bergstrecke. Urs W. Züllig

Bei der Fahrt könnten Glutteilchen entweichen und so ein Feuer entfachen. Daher pausieren aktuell mehrere Dampfzüge.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten
SRF

Es ist ein Stück Nostalgie auf Schienen: Durchs Luzerner Surental führt seit 1912 ein Bahngleis – jenes der Sursee-Triengen-Bahn. Die knapp neun Kilometer lange Strecke wurde nie elektrifiziert. Stattdessen gibt es den Sommer über jeweils einmal monatlich historische Dampffahrten.

Ende Juli wäre es wieder so weit gewesen – doch daraus wurde nichts: Die Dampflokomotive blieb im Depot. Der Trockenheit wegen. «Das Risiko eines Brandes ist uns einfach zu gross», sagte Matthias Emmenegger, der Geschäftsführer der Bahn.

Zwei heikle Stellen

Das Problem ist: Bei der Dampflokomotive kann an zwei Stellen Glut entweichen. Zum einen beim Kamin: «Trotz Funkenfang ist es nicht komplett ausgeschlossen, dass durch die Abluft Glut mitfliegt», so Emmenegger.

Zum anderen brennt im Bauch der Lok ein Feuer. Die Kohle wird dabei auf einem Rost verbrannt, durch den Frischluft strömt.

«Dabei könnten Kleinstteilchen entweichen, was aktuell reichen könnte, um eine trockene Wiese oder ein Kornfeld zu entflammen.»

Die Dampflok 16 der Rigi Bahnen im Einsatz beim Jubiläum 2025.
Die Dampflok 16 der Rigi Bahnen im Einsatz beim Jubiläum 2025. Michi Captures
Die Fahrt von Sursee nach Triengen mit dem Dampfzug dauert rund 25 Minuten.
Die Fahrt von Sursee nach Triengen mit dem Dampfzug dauert rund 25 Minuten. Sursee-Triengen-Bahn
Eine Komposition des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland, fotografiert 2002 zwischen Hinwil und Bauma.
Eine Komposition des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland, fotografiert 2002 zwischen Hinwil und Bauma. Keystone/Peter Gerber

Bereits im Juni schickte die Bahnbetreiberin der Dampflokomotive aus Sicherheitsgründen einen Löschzug hinterher. Da die Trockenheit seither noch schlimmer wurde, zieht die Sursee-Triengen-Bahn nun sozusagen die Notbremse.

Eine Premiere in der Geschichte der Firma. Doch Matthias Emmenegger sagt: «Es macht keinen Sinn, etwas ‹dürezstiere›.»

Statt Dampfbahnen verkehren Diesel- oder Elektroloks

In der Schweiz gibt es mehrere historische Dampfbahnen, die derzeit mit demselben Problem kämpfen. So musste etwa die Rigi Bahnen AG die drei geplanten Fahrten von nächster Woche mit der Zahnraddampflok von Goldau auf die Rigi absagen.

Auch zwischen Interlaken Ost und Giswil liess sich Ende Juli kein historisches Rollmaterial sehen – die Brünig-Dampfbahn pausierte.

Mehr

Etwas anders sieht es bei der Dampfbahn auf der Furka-Bergstrecke aus: Zwischen Realp im Kanton Uri und Gletsch im Wallis ist aktuell noch eine Dampflokomotive im Einsatz. Ab Gletsch bis Oberwald VS fährt aufgrund der Waldbrandgefahr allerdings eine Diesellok.

Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland verzichtete derweil letzten Sonntag auf Dampfloks und setzte stattdessen einen historischen Elektrozug ein.

Externer Inhalt

Sursee-Triengen-Bahn erwägt «Fahrplanänderung»

Strom oder Diesel – die Sursee-Triengen-Bahn kann weder auf das eine, noch auf das andere ausweichen. Zum einen ist die Strecke, wie erwähnt, nicht elektrifiziert.

Zum anderen wäre der Aufwand gross, einzig für solche Ausnahmesituationen eine Diesellok zu unterhalten. «Das lohnt sich nicht», sagt Geschäftsführer Matthias Emmenegger.

Aufgrund der aktuellen Trockenheit stellen sich die Verantwortlichen vielmehr die Grundsatzfrage: Soll die Sursee-Triengen-Bahn in Zukunft in den Monaten Juni und Juli überhaupt noch aus dem Depot kommen? «Wir überlegen, ob wir die Fahrten in den Frühling und den Spätherbst verschieben sollen.»

So oder so: Ende August ist die nächste Dampffahrt geplant. Die bis zu 300 Bahnbegeisterten, die jeweils ein Billett der Sursee-Triengen-Bahn lösen, dürften sich den Termin bereits angestrichen haben.

Diskutieren Sie mit:

Externer Inhalt

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

Mehr lesen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft