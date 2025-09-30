Die Brünigstrasse ist nächste Woche in der Nacht gesperrt
Die Brünigstrasse ist vom 6. bis 10. Oktober wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Bundesamt für Strassen Astra empfiehlt eine Umfahrung via A1 und A2.
(Keystone-SDA) Derzeit wird bei der Ochsenwaldkurve auf der Obwaldner Seite des Brünigpasses eine Felswand gesichert. Die Arbeiten würden zügig voranschreiten, teilte das Astra am Dienstag mit. Die Schutzwand, welche den Verkehr von der Baustelle trenne, könne deswegen früher als geplant zurückgebaut werden.
Für die Rückbauarbeiten muss nach Angaben des Astra die Strasse komplett gesperrt werden. Die Sperrungen dauern jeweils von Mitternacht bis 5 Uhr morgens.