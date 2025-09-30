The Swiss voice in the world since 1935
Die Brünigstrasse ist nächste Woche in der Nacht gesperrt

Die Brünigstrasse ist vom 6. bis 10. Oktober wegen Bauarbeiten gesperrt. Das Bundesamt für Strassen Astra empfiehlt eine Umfahrung via A1 und A2.

1 Minute

(Keystone-SDA) Derzeit wird bei der Ochsenwaldkurve auf der Obwaldner Seite des Brünigpasses eine Felswand gesichert. Die Arbeiten würden zügig voranschreiten, teilte das Astra am Dienstag mit. Die Schutzwand, welche den Verkehr von der Baustelle trenne, könne deswegen früher als geplant zurückgebaut werden.

Für die Rückbauarbeiten muss nach Angaben des Astra die Strasse komplett gesperrt werden. Die Sperrungen dauern jeweils von Mitternacht bis 5 Uhr morgens.

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

