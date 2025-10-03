Die Evakuierung in Brienz GR dauert noch mehrere Monate

Keystone-SDA

Die Einwohnerinnen und Einwohner im vom Bergsturz bedrohten Bündner Dorf Brienz bleiben noch mehrere Monate evakuiert. Es müsse in den kommenden Wochen jederzeit mit einem Ereignis gerechnet werden, so die Behörden. Die Evakuierung müsse über den Winter weiterbestehen.

(Keystone-SDA) Grosse Niederschläge oder Felsstürze könnten die absturzgefährdeten 1,2 Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial rasch beschleunigen, die wiederum das Dorf zerstören könnten, schrieb die zuständige Gemeinde Albula am Freitag. Aktuell gebe es keine Hinweise auf eine Stabilisierung in den kommenden Monaten.

Die Brienzerinnen und Brienzer sind bereits seit November 2024 evakuiert. Zeitweise konnten sie tagsüber ihre Häuser während vorgegebenen Zeitfenstern betreten. Dies sei aktuell auch möglich, schrieb die Gemeinde.